Der Rechtsanwalt Jesko Stark ist zum vorläufigen Insolvenzverwalter des brandenburgischen Herstellers von Photovoltaik-Montagesystemen bestellt worden. Es ist nicht die erste Insolvenz von Mounting Systems. Die Mounting Systems GmbH hat bereits am 17. September beim Amtsgericht Potsdam einen Insolvenzantrag gestellt. Die Richter bestellten Rechtsanwalt Jesko Stark von der Kanzlei GT Restructuring Partner zum vorläufigen Insolvenzverwalter, wie aus der öffentlichen Bekanntmachung hervorgeht. Eine Nachfrage von pv magazine zu den Gründen und dem aktuellen Stand der Insolvenz blieb zunächst unbeantwortet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
