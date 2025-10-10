Zürich - Die Nobelpreisträgerin Esther Duflo und der Nobelpreisträger Abhijit Banerjee werden ab Juli 2026 an der Universität Zürich tätig sein. Mithilfe von Drittmitteln der Lemann Foundation wird das Ehepaar hier ein Zentrum für Entwicklungsökonomie, Bildung und Politikgestaltung aufbauen. Die Universität Zürich begrüsst zwei Pioniere auf dem Gebiet der Entwicklungsökonomie: Esther Duflo und Abhijit Banerjee. Beide sind derzeit am Massachusetts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
