Anzeige
Mehr »
Freitag, 10.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
3 kritische Rohstoffe. 1 riesiges Becken. $2,26 Mrd. US-Finanzierung: Diese Aktie könnte die Nächste sein!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 850185 | ISIN: AT0000609607 | Ticker-Symbol: ABS2
Tradegate
10.10.25 | 14:03
30,800 Euro
-0,16 % -0,050
Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
ATX
1-Jahres-Chart
PORR AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PORR AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
30,45030,70014:13
30,55030,70014:13
Dow Jones News
10.10.2025 13:15 Uhr
317 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: PORR AG: PORR vereinbart Erwerb des österreichischen Projektentwicklungsgeschäfts und Thermenbeteiligungen von Fresenius/VAMED

DJ PTA-Adhoc: PORR AG: PORR vereinbart Erwerb des österreichischen Projektentwicklungsgeschäfts und Thermenbeteiligungen von Fresenius/VAMED

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

PORR AG: PORR vereinbart Erwerb des österreichischen Projektentwicklungsgeschäfts und Thermenbeteiligungen von Fresenius/VAMED

Wien (pta000/10.10.2025/12:40 UTC+2)

Die PORR AG wird das österreichische Projektentwicklungsgeschäft der VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH zur Gänze sowie österreichische Thermenbeteiligungen übernehmen (die Transaktion). Verkäuferin ist die VIACAMA AG (vormals VAMED Aktiengesellschaft), die mehrheitlich von der deutschen Fresenius SE & Co. KGaA gehalten wird.

Die PORR AG wird den Erwerb im Rahmen dieser Transaktion eigenständig durchführen. Die ursprünglich erwogene und verhandelte Möglichkeit, auch die AKH Betriebsführung und Bauprojekte des AKH Wien (im Rahmen der Tochtergesellschaft VKMB) der VAMED Gruppe gemeinsam mit der STRABAG SE zu übernehmen, wird nicht mehr verfolgt, da die gemeinsame Umsetzung nicht in der angedachten Weise erfolgen konnte. Nach Informationen der PORR AG prüft die STRABAG SE die Übernahme der übrigen Vermögensteile nun separat.

Der Kaufpreis wird EUR 1,00 betragen. Zusätzlich wird die VAMED Gruppe die jeweiligen Gesellschaften noch entsprechend kapitalisieren, um Verbindlichkeiten auszugleichen.

Die Transaktion steht weiters unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Karl-Heinz Strauss

CEO

PORR AG

T +43 (0)50 626 - 1000

comms@porr-group.com

Klemens Eiter

CFO

PORR AG

T +43 (0)50 626 - 1765

ir@porr-group.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      PORR AG 
           Absberggasse 47 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Mag. Ilona Radoczky 
Tel.:         +43 50 626-1546 
E-Mail:        investor.relations@porr.at 
Website:       www.porr-group.com 
ISIN(s):       AT0000609607 (Aktie) AT0000A39724 (Anleihe) XS2408013709 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1760092800599 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 10, 2025 06:40 ET (10:40 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.