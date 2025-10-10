DJ PTA-Adhoc: PORR AG: PORR vereinbart Erwerb des österreichischen Projektentwicklungsgeschäfts und Thermenbeteiligungen von Fresenius/VAMED

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

PORR AG: PORR vereinbart Erwerb des österreichischen Projektentwicklungsgeschäfts und Thermenbeteiligungen von Fresenius/VAMED

Wien (pta000/10.10.2025/12:40 UTC+2)

Die PORR AG wird das österreichische Projektentwicklungsgeschäft der VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH zur Gänze sowie österreichische Thermenbeteiligungen übernehmen (die Transaktion). Verkäuferin ist die VIACAMA AG (vormals VAMED Aktiengesellschaft), die mehrheitlich von der deutschen Fresenius SE & Co. KGaA gehalten wird.

Die PORR AG wird den Erwerb im Rahmen dieser Transaktion eigenständig durchführen. Die ursprünglich erwogene und verhandelte Möglichkeit, auch die AKH Betriebsführung und Bauprojekte des AKH Wien (im Rahmen der Tochtergesellschaft VKMB) der VAMED Gruppe gemeinsam mit der STRABAG SE zu übernehmen, wird nicht mehr verfolgt, da die gemeinsame Umsetzung nicht in der angedachten Weise erfolgen konnte. Nach Informationen der PORR AG prüft die STRABAG SE die Übernahme der übrigen Vermögensteile nun separat.

Der Kaufpreis wird EUR 1,00 betragen. Zusätzlich wird die VAMED Gruppe die jeweiligen Gesellschaften noch entsprechend kapitalisieren, um Verbindlichkeiten auszugleichen.

Die Transaktion steht weiters unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden.

