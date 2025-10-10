Konzentrierende Solarenergie (CSP) könnte in Ländern Südeuropas Reststoffe zu Pyrolysegas und Biokohle umwandeln als klimafreundliche Bausteine für Chemie, Industrie und Verkehr. Das DLR optimiert dafür den Solarreceiver. Das EU-Forschungsprojekt Pysolo will den Einsatz konzentrierter Solarenergie als Quelle für die Pyrolyse von Biomasse-Reststoffen erproben. Von deutscher Seite sind neben dem DLR das Nova-Institut aus Hürth vertreten, das über das Vorhaben berichtet. Demnach sei das Ziel des Horizon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
