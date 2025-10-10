© Foto: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion - Dall-ETeslas fehlerhafter Autopilot, der in den USA eingesetzt wird, lässt beinahe die Aktie crashen: Jetzt untersuchen die US-Behörden mehrere Unfälle mit Teslabeteiligung. Die Aktien von Tesla gerieten am Donnerstag massiv unter Druck. Die US-Aufsichtsbehörden hat eine Untersuchung zu Teslas Fahrassistenzsystem "Full-Self-Driving" (FSD) eingeleitet. Im Mittelpunkt stehen die Vorwürfe, dass Fahrzeuge bei aktiviertem System rote Ampeln überfahren und andere Verkehrsregeln missachtet haben sollen. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) erklärte, sie prüfe rund 2,9 Millionen Tesla-Fahrzeuge, die mit dem FSD-Paket - Teslas Suite fortgeschrittener …Den vollständigen Artikel lesen ...
