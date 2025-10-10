Die US-Regierung hat mit dem Pharmakonzern Pfizer Inc. eine Vereinbarung zur Senkung der Medikamentenpreise erzielt, die an der Börse für Erleichterung sorgte. Im Gegenzug für die Zusage, US-Preise an das Niveau anderer Industrienationen anzugleichen, wird Pfizer für drei Jahre von drohenden Zöllen bis zu 100 Prozent befreit. Während die Regierung dies als politischen Sieg feiert, sehen Beobachter erhebliche Risiken in der Vorgehensweise und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
