München (ots) -MagentaTV hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diesen Neuzugang perfekt zu machen. Und jetzt ist es offiziell: Thomas Müller, Weltmeister von 2014 und erfolgreichster Fußballer Deutschlands, wird als Experte im MagentaTV-Team die Spiele der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko begleiten. Der langjährige Nationalspieler und derzeit für die Vancouver Whitecaps aktive Offensivspieler bringt seine einzigartige Mischung aus Fachwissen, Humor und Leidenschaft damit live auf die Bildschirme. Die Kundinnen und Kunden dürfen sich also auf launige Einlassungen und Analysen mit maximaler Fußballkompetenz freuen.Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: "Das ist für uns ein Traum-Transfer! Der Name Thomas Müller lässt die Herzen der deutschen Fußballfans automatisch höherschlagen - dass wir ihn von MagentaTV überzeugen konnten und unseren Kunden dieses Schmankerl bieten, ist einfach großartig. Thomas steht wie kaum ein anderer für Leidenschaft, intuitives Gespür und Esprit im Fußball. Wir können es kaum erwarten, dass er seine herausragende Persönlichkeit bei MagentaTV einbringt und seine Perspektiven künftig mit unseren Zuschauern teilt. MagentaTV wird dadurch noch unterhaltsamer und näher am Spielgeschehen sein."Thomas Müller: "Ich bin richtig gespannt auf diese neue Herausforderung und freue mich riesig auf das Turnier. Diesmal dann nicht auf dem Rasen, sondern am Mikro. Aber sicherlich immer noch ganz nah am Geschehen. Ich möchte gemeinsam mit den anderen Team-Mitgliedern bei MagentaTV den Fußballfans zeigen, worauf es bei einer Weltmeisterschaft auf und neben dem Platz ankommt. Es wird aber auch eine spannende Erfahrung für mich, erstmals als Außenstehender Fußballspiele für die Menschen zu Hause zu analysieren. Was ich auf jeden Fall mitbringen werde, ist eine große Begeisterung und viele Insights über die USA und Kanada aus meinem neuen Leben als MLS-Spieler."Thomas Müller, der in über 120 Länderspielen für Deutschland auflief und mit dem FC Bayern München zahlreiche nationale und internationale Titel gewann, bringt eine außergewöhnliche Perspektive ins Studio: die des aktiven Spielers, Strategen und Publikumslieblings. Bei MagentaTV wird Müller neben klassischen Analysen und spontanen Live-Reaktionen auch lockere Talks und taktische Einblicke liefern und damit Fußball-Entertainment auf höchstem Niveau verkörpern. Er trifft dort unter anderem auf Gastgeber Johannes B. Kerner und Kommentator Wolff Fuss, die bereits für die WM 2026 an Bord sind.Die Fifa Fußball Weltmeisterschaft findet 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Alle 104 Spiele sind live nur bei MagentaTV zu sehen - 44 Partien, darunter zwei Viertel- und drei Achtelfinalspiele exklusiv. Damit ist MagentaTV erneut die erste Adresse für alle Fußballfans in Deutschland.Thomas Müller bekommt "Post" - der Clip: https://cloud.thinxpool.de/s/cDpYo7w6LSP9n6k