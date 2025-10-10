Anzeige
Mehr »
Freitag, 10.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
3 kritische Rohstoffe. 1 riesiges Becken. $2,26 Mrd. US-Finanzierung: Diese Aktie könnte die Nächste sein!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2ANA3 | ISIN: ES0173093024 | Ticker-Symbol: RE21
Tradegate
10.10.25 | 14:55
16,470 Euro
+0,73 % +0,120
Branche
Versorger
Aktienmarkt
IBEX-35
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
REDEIA CORPORACION SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
REDEIA CORPORACION SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
16,49016,50015:39
16,49016,50015:39
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
REDEIA
REDEIA CORPORACION SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
REDEIA CORPORACION SA16,470+0,73 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.