Auf einem Baggersee im Landkreis Starnberg ist eine vertikal schwimmende PV-Anlage mit 1,7 MW in Betrieb. Durch die geringere Bedeckung der Wasseroberfläche als klassische Floating-PV-Systeme könnte die Technologie auch auf kleineren Gwässern eine Option werden. Die Sinn Power GmbH hat die nach eigener Aussage weltweit erste vertikal schwimmende Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Wie das Unternehmen anlässlich der Einweihung mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder mitteilte, befindet diese
