PepsiCo (PEP): Aktie kämpft an der Obergrenze des Seitwärtstrends bei 145 USD!

Bekommen wir jetzt das Kaufsignal?

Rückblick

Die PepsiCo-Aktie befindet sich in einem Seitwärtstrend, der grob zwischen 138 und 145 USD verläuft. Die Aktie kämpft aktuell mit der oberen Widerstandslinie. Ich sehe das Papier neutral bis leicht bullisch, solange der Seitwärtstrend hält und die fundamentale Stärke intakt bleibt. Die Aktie bietet defensive Stabilität.

PepsiCo-Aktie: Chart vom 09.10.2025, Kürzel: PEP, Kurs: 144.75 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein entscheidender Ausbruch über die Widerstandszone bei 145 USD könnte eine Fortsetzung des Aufwärtstrends in Richtung der August-Höchststände und darüber hinaus zur Folge haben.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte es der Aktie nicht gelingen, die Widerstandszone zu knacken, oder sollte sie unter die wichtige Unterstützung der GDs 20/50 fallen, wäre dies als bärisches Signal zu werten.

Meinung

PepsiCo hat in den jüngsten Quartalszahlen erneut starke Ergebnisse präsentiert, gestützt durch Preiserhöhungen und eine robuste Nachfrage in den Bereichen Snacks (Frito-Lay) und Getränke. Das Management hob die Widerstandsfähigkeit der globalen Marken hervor. Als defensiver Konsumwert mit einer attraktiven Dividendenhistorie (seit 53 Jahren stetig erhöht) gilt PepsiCo als relativ krisensicher. Die Margen stehen jedoch weiterhin unter dem Druck höherer Rohstoff- und Transportkosten, auch wenn Preisanpassungen dies teilweise kompensieren konnten. Die Diversifikation über Getränke und Snacks bleibt ein zentraler "Burggraben".

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 198.05 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.03 Mrd. USD

Meine Meinung zu PepsiCo ist neutral

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 09.10.2025

