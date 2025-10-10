Die Papiere von Bayer können am letzten Handelstag der Woche wieder etwas Boden gutmachen. Zur Stunde gewinnt die Aktie gut ein Prozent an Wert und setzt sich damit an die Spitze im deutschen Leitindex. Neben dem Start einer neuen klinischen Studie richtet sich der Fokus in der Pharma-Pipeline bereits auf bevorstehende Daten.Mit Spannung werden die Ergebnisse der OCEANIC-STROKE-Studie zu Asundexian zur sekundären Schlaganfallprävention erwartet. Es ist das wichtigste bevorstehende Event in der Entwicklungspipeline ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär