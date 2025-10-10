Elon Musk ist ein Meister in der Kunst der Produkteinführung. Er versteht es wie kaum ein anderer, die Klaviatur des Kapitalmarkts zu spielen. Musk bietet immer eine beeindruckende, bunte Show, schafft es, die Anleger in seinen Bann zu ziehen, neugierig zu machen. Das Tesla-Event am 7. Oktober konnte die hohen Erwartungen jedoch nicht erfüllen. Statt eines günstigen Elektroautos stellte Elon Musk mit seinem Team lediglich abgespeckte Versionen seiner beiden wichtigsten Modelle 3 und Y vor. Tesla ...Den vollständigen Artikel lesen ...
