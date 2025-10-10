Zum Ende der Handelswoche geht es mit den Anteilscheinen von K+S bergab. Die Aktie des Düngemittelherstellers leidet heute vor allem unter den mauen Zahlen des Konkurrenten Mosaic. Dessen Anteile verbilligten sich im Zuge von enttäuschenden Quartalszahlen zwischenzeitlich um knapp zehn Prozent. Aktuell beläuft sich das Minus des US-Titels auf acht Prozent. Denn vor allem im Phosphatgeschäft verfehlten die Amerikaner die eigenen Erwartungen und auch die Marktprognosen deutlich. Mit knapp 1,7 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
