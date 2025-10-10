Cannabis & Seltene Erden: Ferraris Absturz, PepsiCos Erholung und Aixtrons Abstufung

Ferrari enttäuscht mit den Gewinnzielen bis 2030: Das EBITDA soll nur auf 3,6 Mrd. € steigen, rund 16 % unter Erwartungen. Zudem bremst der Luxusautobauer die Produktion bei der E-Mobilität. Einbruch der Aktie ausnutzen?Der Kurs von Tilray Brands sprang am Donnerstag in New York um 17 % nach oben, nachdem der Cannabis- und Getränkehersteller für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn sowie ein Umsatzplus vermeldete. Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Nettogewinn von 3,9 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,00 US-Dollar je Aktie - nach einem Verlust von 6,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr und übertraf damit klar die Analystenerwartungen. Der Umsatz stieg um 5 % auf 209,5 …

