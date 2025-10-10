Anzeige
Mehr »
Freitag, 10.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
3 kritische Rohstoffe. 1 riesiges Becken. $2,26 Mrd. US-Finanzierung: Diese Aktie könnte die Nächste sein!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0WMPJ | ISIN: DE000A0WMPJ6 | Ticker-Symbol: AIXA
Xetra
10.10.25 | 15:32
13,125 Euro
-7,54 % -1,070
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
Prime Standard
TecDAX
MDAX
1-Jahres-Chart
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AIXTRON SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
13,15513,16015:47
13,16013,16515:47
Markus Weingran
10.10.2025 15:27 Uhr
208 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Cannabis & Seltene Erden: Ferraris Absturz, PepsiCos Erholung und Aixtrons Abstufung

Ferrari enttäuscht mit den Gewinnzielen bis 2030: Das EBITDA soll nur auf 3,6 Mrd. € steigen, rund 16 % unter Erwartungen. Zudem bremst der Luxusautobauer die Produktion bei der E-Mobilität. Einbruch der Aktie ausnutzen?Der Kurs von Tilray Brands sprang am Donnerstag in New York um 17 % nach oben, nachdem der Cannabis- und Getränkehersteller für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn sowie ein Umsatzplus vermeldete. Das Unternehmen erzielte einen bereinigten Nettogewinn von 3,9 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,00 US-Dollar je Aktie - nach einem Verlust von 6,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr und übertraf damit klar die Analystenerwartungen. Der Umsatz stieg um 5 % auf 209,5 …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.