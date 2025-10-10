- die ordentliche Hauptversammlung findet am Dienstag, dem 18. November 2025 im fx.Center Babelsberg (Kino) Studio Babelsberg, August-Bebel-Straße 26-53, 14482 Potsdam um 12:00 Uhr statt.Den vollständigen Artikel lesen ...
Studio Babelsberg AG - HV am 18.11.2025
