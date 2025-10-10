Immer mehr mittelständische Unternehmen setzen auf Kreislaufwirtschaft, um Kosten zu senken und Risiken abzufedern. Was lange als Beitrag zu Klima- und Umweltschutz galt, entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Instrument der Unternehmenssicherung.
Indem gebrauchte Materialien und Komponenten wiederverwendet oder aufgearbeitet werden, sichern sich Betriebe Zugang zu knappen Ressourcen und reduzieren ihre Abhängigkeit von globalen Lieferketten. Studien des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigen zudem, dass Unternehmen mit zirkulären Strategien erfolgreicher sind - sie sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Indem gebrauchte Materialien und Komponenten wiederverwendet oder aufgearbeitet werden, sichern sich Betriebe Zugang zu knappen Ressourcen und reduzieren ihre Abhängigkeit von globalen Lieferketten. Studien des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigen zudem, dass Unternehmen mit zirkulären Strategien erfolgreicher sind - sie sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Kapitalmarkt.blog