Ferrari: Rücksetzer nutzen!
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|346,50
|346,80
|17:14
|347,20
|347,40
|17:09
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|17:01
|Eilmeldung am Abend: FERRARI NV zündet die Kursrakete!
|16:02
|Why Ferrari Stock Hit the Brakes This Week
|15:51
|Ferrari: Rücksetzer nutzen!
|Ferrari: Rücksetzer nutzen
|15:27
|Cannabis & Seltene Erden: Ferraris Absturz, PepsiCos Erholung und Aixtrons Abstufung
|Ferrari enttäuscht mit den Gewinnzielen bis 2030: Das EBITDA soll nur auf 3,6 Mrd. € steigen, rund 16 % unter Erwartungen. Zudem bremst der Luxusautobauer die Produktion bei der E-Mobilität. Einbruch...
|15:21
|Börsenpunk: KI-Blase? AMD-Aktie vor weiterem Schub? Ferrari: Kaufen! Robotik-Geheimtipp aus Franken
|An der Börse ist in dieser Woche einiges geboten. Für Furore sorgt vor allem die Aktie von AMD. Seit Montag kennt der Kurs nur noch den Weg nach oben - dem Deal mit OpenAI sei Dank. Der Börsenpunk hat...
