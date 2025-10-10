© Foto: OpenAIQualcomm hat in den letzten Wochen eine volatile Kursentwicklung gezeigt. Trotz aktuell viel Drucks und den kurzfristigen Schwankungen bleibt das langfristige Potenzial des Unternehmens vielversprechend. Qualcomm hat in den letzten Wochen eine volatile Kursentwicklung gezeigt. Am Donnerstag schloss die Aktie bei 165,66 US-Dollar, was einem Rückgang von 1,26 Prozent gegenüber dem Vortag entspricht. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 182,10 US-Dollar liegt der aktuelle Kurs etwa 9 Prozent darunter, was bei Anlegern Sorgen hinsichtlich der kurzfristigen Kursentwicklung aufwarf. Die jüngsten Kursverluste sind größtenteils auf eine kartellrechtliche Untersuchung in China zurückzuführen, die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE