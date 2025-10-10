Mit der Maßnahme will die Regulierungsbehörde ein netzdienlicheres Verhalten von ans Übertragungs- und Verteilnetz angeschlossen Batteriespeichern fördern sowie Netzspitzen reduzieren. Die neuen Tarife sollen ab 1. August 2026 gelten und CRE hat nun eine Liste für mögliche Zonen vorgelegt. von pv magazine Frankreich Ab dem 1. August 2026 werden die Tarife für die Nutzung öffentlicher Stromnetze - TURPE 7 HTB und TURPE 7 HTA-BT - eine neue Komponente enthalten. Diese Maßnahme, eine sogenannte "jährliche Komponente für Einspeisung und Entnahme", betrifft Stromspeicher, die an Übertragungs- und Verteilnetze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
