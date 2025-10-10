FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Martin Sion, der im April Henri Poupart-Lafarge als Konzernchef ablöse, komme ebenso wie der neue Finanzchef und der neue Verwaltungsrat von Safran, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er begrüße die Personalie, da sie eine der größten Unsicherheiten für den Anlagehintergrund des Zugherstellers beseitige./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010220475





© 2025 dpa-AFX-Analyser