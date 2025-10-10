Die Aktie von Chemie-Distributeur Brenntag gehört 2025 bisher zu den Enttäuschungen im DAX. Noch ist kein Ende der Durststrecke in Sicht, sagen Analysten der Schweizer UBS. Der Chemiedistributor Brenntag sieht sich mit wachsendem Druck konfrontiert, was die Marktbedingungen betrifft. "Die Gewinne von Brenntag haben sich in den schwachen Chemiedistributionsmärkten nach 2022 stark normalisiert, aber wir sehen für die nächsten 12 Monate weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de