Berlin - Die Witwe des im russischen Straflager verstorbenen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny, Julia Nawalnaja, sieht in Russland keine mehrheitliche Zustimmung für Russlands Präsident Wladimir Putin.



"Ich denke nicht, dass die Mehrheit der Bevölkerung Putin unterstützt", sagte Nawalnaja dem TV-Sender RTL am Freitag. "Und wir haben überhaupt keine verlässlichen Daten dazu, wie viel Unterstützung er hat. Sie wissen ja, wie es in der Diktatur läuft. Es sieht so aus, als ob alle den Diktator unterstützen und am nächsten Tag, wenn sich etwas ändert, dann gehen alle auf die Straße gegen den Diktator."



Auch die vergangene Präsidentschaftswahl mit mehr als 80 Prozent Zustimmung zweifelt sie an. "Eine meiner Mission besteht darin, der Welt zu sagen, Putin ist nicht ganz Russland", sagte Nawalnaja. "Viele Menschen sind gegen ihn, aber sie haben Angst. Sie haben nur eine Wahl: Entweder schweigen oder im Gefängnis zu landen. Und deswegen ist es schwierig, sich vorzustellen, dass die Menschen entscheiden, in den Knast zu gehen für ein Like in sozialen Netzwerken", so Nawalnaja in Berlin.





