Anzeige
Mehr »
Samstag, 11.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Der Lithium Markt ist zurück - und Simon Clarke ist mit dabei!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DJZY | ISIN: IE0005YK6564 | Ticker-Symbol: 3O8
Tradegate
10.10.25 | 20:04
12,420 Euro
+1,07 % +0,132
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SPROTT URANIUM MINERS UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SPROTT URANIUM MINERS UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
11,97012,33011:40
0,0000,00010.10.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
FUTURE OF EUROPEAN DEFENCE
FUTURE OF EUROPEAN DEFENCE UCITS ETF Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FUTURE OF EUROPEAN DEFENCE UCITS ETF10,134+0,84 %
ROBECO 3D EUROPEAN EQUITY UCITS ETF5,597+0,36 %
SPROTT JUNIOR URANIUM MINERS UCITS ETF8,799-2,78 %
SPROTT URANIUM MINERS UCITS ETF12,420+1,07 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.