Bekanntmachung
Regulierter Markt - ETF & ETP
HANetf ICAV,
Dublin, Irland
Wertpapierart: ETF
ISIN: IE000I7E6HL0
bisheriger Wertpapierbezeichnung: Future of European Defence UCITS ETF - Accumulating
künftiger Wertpapierbezeichnung: Future of European Defence Screened UCITS ETF - Accumulating
Änderung ab 29. Oktober 2025
Frankfurt am Main, den 28. Oktober 2025
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
