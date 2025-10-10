EQS Stimmrechtsmitteilung: Ottobock SE & Co. KGaA

Ottobock SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



10.10.2025 / 18:02 CET/CEST

Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Ottobock SE & Co. KGaA Straße, Hausnr.: Max-Näder-Straße 15 PLZ: 37115 Ort: Duderstadt

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900LR96WLQ75KCE70

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Erstmalige Zulassung der Aktien zum Handel an einem organisierten Markt

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Natürliche Person (Vorname, Nachname): Prof. Hans Georg Näder

Geburtsdatum: 04.09.1961

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

Näder Upside 2 Vermögensverwaltungs GmbH



5. Datum der Schwellenberührung: 08.10.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 80,88 % 2,49 % 83,37 % 63.990.151 letzte Mitteilung n/a % n/a % n/a % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000BCK2223 0 51.753.978 0,00 % 80,88 % Summe 51.753.978 80,88 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Wertpapierleihe (IPO Greenshoe Option) 08.11.2025 n/a Beides 1.596.022 2,49 % Summe 1.596.022 2,49 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Prof. Hans Georg Näder 80,88 % % 83,37 % Näder Holding GmbH & Co. KG % % % Näder Beteiligungs GmbH 80,88 % % 83,37 % Näder Vermögensverwaltungs GmbH % % % Näder Upside 1 S.à.r.l. % % % Näder Upside 2 S.à.r.l. % % % Näder Upside 2 Vermögensverwaltungs GmbH 78,11 % % 78,11 % Näder Upside Vermögensverwaltungs GmbH % % 5,27 % - % % % Prof. Hans Georg Näder 80,88 % % 83,37 % Näder Holding Verwaltungs GmbH 80,88 % % 83,37 %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

10.10.2025





