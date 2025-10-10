Die Aktie von Nvidia ist bereits enorm gut gelaufen. Doch bietet der Chip-Gigant jetzt noch nochmal 50 Prozent an Kurspotenzial? Eine neue Studie zeigt, wann das möglich ist. Die Aktie von Nvidia ist bereits extrem gut gelaufen und das Unternehmen marschiert auf eine Marktkapitalisierung von 5 Billionen US-Dollar zu. Doch bei dem Chipdesigner könnte sich jetzt noch mehr Potenzial bieten, meint zumindest das Analystenhaus Cantor. Nvidia-Rallye könnte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE