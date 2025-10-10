Der Biotechnologiesektor boomt, mit Small-Cap-Biotech als Treiber. Zinssenkungen und verstärkte M&A-Aktivitäten bieten weiteres Potenzial, während Unternehmen wie UniQure mit bahnbrechenden Therapien glänzen. Der Biotechnologiesektor hat sich von August bis September weiter positiv entwickelt, was Small-Cap-Biotech-Unternehmen ihr bestes Quartal seit dem vierten Quartal 2023 bescherte. Dies sorgt für Optimismus, dass der Sektor in eine neue Wachstumsphase eintreten könnte. Der Nasdaq ...Den vollständigen Artikel lesen ...
