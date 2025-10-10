Die Sorge vor einer Verschärfung des Handelsstreits zwischen den USA und China hat am Freitag die jüngste Rekordserie an der Wall Street abrupt beendet. Besonders Technologieaktien, die zuvor neue Höchststände erreicht hatten, gerieten stark unter Druck, während Standardwerte etwas stabiler blieben.Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 1,9 Prozent bei 45.479,60 Punkten und verzeichnete auf Wochensicht ein Minus von 2,7 Prozent - den größten Wochenverlust seit Anfang August. Der S&P ...Den vollständigen Artikel lesen ...
