PTA-News: Aktien Global News: Iondrive - wichtiges Bindeglied in Europas grüner Batterie Revolution?

Frankfurt (pta000/11.10.2025/06:00 UTC+2)

Iondrive Ltd (ISIN: AU0000305542)

Die Partnerschaft von Iondrive Ltd (ISIN: AU0000305542) mit den deutschen Branchenführern PEM und PEM Motion positioniert das Unternehmen im Zentrum eines Recyclingbooms, der für die grünen Ambitionen des Kontinents von entscheidender Bedeutung ist. Europa arbeitet intensiv am Aufbau einer nachhaltigen Batterielieferkette - und Iondrives innovative Technologie könnte dabei ein wesentliches Bindeglied in der Versorgung mit Batterierohstoffen darstellen.

Abfall in Wert verwandeln

Die Revolution der Elektromobilität in Europa beschleunigt sich - und mit ihr wächst die Notwendigkeit, den Kreislauf für kritische Rohstoffe zu schließen. Eine aktuelle Studie der Organisation Transport & Environment (T&E) verdeutlicht das enorme Potenzial: Bis 2030 könnten Altbatterien und Produktionsausschüsse bis zu 25 % des europäischen Kobalt-, 17 % des Mangan-, 16 % des Nickel- und 14 % des Lithiumbedarfs decken. Das entspräche Materialmengen für 1,3 bis 2,4 Millionen neue Elektrofahrzeuge - und bis zu 15 Millionen Fahrzeuge bis 2040.

Batterierecycling, einst ein Randthema, ist heute ein zentraler Bestandteil der europäischen Industriepolitik. Lokales Recycling könnte fast ein Fünftel der CO2-Emissionen einsparen, die im Vergleich bei der Förderung von Lithium in Australien und der Raffination in China entstehen. Zudem könnte Europa durch die Wiederverwertung von Batteriematerialien den Bau von bis zu zwölf neuen Minen weltweit vermeiden.

Iondrives Eintritt in den europäischen Markt

Das australische Unternehmen Iondrive hat nun einen entscheidenden Schritt getan und eine Kooperationsvereinbarung mit dem Production Engineering of E-Mobility Components (PEM) der RWTH Aachen University sowie der PEM Motion GmbH unterzeichnet - zwei der führenden europäischen Institutionen für Batterietechnologie und -recycling.

Obwohl die Vereinbarung unverbindlich ist, formalisiert sie eine strategische Partnerschaft, die auf die Kommerzialisierung von Iondrives proprietärem Deep Eutectic Solvents (DES) Sustainable Battery Recycling Process in Europa abzielt. Die Kooperation steht im Einklang mit PEMs Strategie, ein Industriekonsortium zu gründen, das Herstellern helfen soll, die Anforderungen der neuen EU-Batterieverordnung zu erfüllen. Diese sieht ab 2025 schrittweise strengere Ziele für Recyclingeffizienz und den Anteil recycelter Materialien vor.

"Diese Entwicklung ist ein bedeutender Erfolg für ein australisches Technologieunternehmen, das eingeladen wurde, an einem europäischen Industriekonsortium teilzunehmen", erklärte Iondrive-CEO Dr. Ebbe Dommisse. "Durch die Bündelung kritischer Ressourcen, Fachkenntnisse und Infrastruktur können wir die Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Batterierecyclinglösungen beschleunigen und Europas Nachhaltigkeitsziele unterstützen."

Im Einklang mit Europas grüner Industriepolitik

Iondrives DES-Verfahren zeichnet sich durch das Potenzial aus, wertvolle Metalle mithilfe umweltfreundlicher Lösungsmittel zu extrahieren - und dabei sowohl Abfall als auch Emissionen zu reduzieren. Diese Technologie fügt sich nahtlos in Europas industriepolitische Initiativen ein, darunter das Critical Raw Materials Act und das kommende Circular Economy Act, die beide lokale Recycling- und Rohstoffrückgewinnung fördern.

Durch die Zusammenarbeit mit PEM erhält Iondrive nicht nur Zugang zu Europas technologischem Know-how und regulatorischen Netzwerken, sondern stärkt zugleich das Bestreben des Kontinents nach Rohstoffsouveränität. Mit dem erwarteten Anstieg des Recyclingaufkommens aus Produktionsabfällen und Altbatterien nach 2030 könnte sich Iondrives frühe Positionierung als klarer Vorteil erweisen.

Ein strategischer Vorreiter

Für Investoren und Entscheidungsträger sendet Iondrives europäische Partnerschaft ein deutliches Signal für Weitsicht und Timing. Da nahezu die Hälfte der angekündigten Recyclingprojekte in Europa noch ungewiss ist, verleiht die Kooperation mit etablierten deutschen Institutionen dem Unternehmen Glaubwürdigkeit und bietet eine solide Basis, um seine DES-Technologie in einem schnell reifenden Markt zu skalieren.

In einem Europa, das darauf abzielt, Abfall in Wert zu verwandeln, könnte Iondrives Kombination aus fortschrittlicher Chemie und strategischen Partnerschaften zu einer stillen, aber entscheidenden Kraft im grünen Wandel des Kontinents werden - einer, die die Batterien von gestern in die saubere Energie von morgen verwandelt.

---------

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542 https://iondrive.com.au/

