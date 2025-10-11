DJ PTA-News: Aktien Global News: Goldaktien im Aufwind: Tesoro Gold, Rio2 und Pan American Silver im Fokus

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Aktien Global News: Goldaktien im Aufwind: Tesoro Gold, Rio2 und Pan American Silver im Fokus

Gold

[ Fotos ]

Frankfurt (pta000/11.10.2025/07:00 UTC+2)

Goldaktien im Aufwind: Tesoro Gold, Rio2 und Pan American Silver im Fokus

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Tesoro Gold. (ISIN: AU0000077208)

Während der Goldpreis weiterhin Rekorde bricht, sind die treibenden Kräfte hinter dieser Rallye nicht mehr zu übersehen. Es wird allgemein erwartet, dass die US-Notenbank in den kommenden Monaten die Zinsen senken wird - ein Schritt, der die Renditen verringern und Gold im Vergleich zu Anleihen und Bargeld attraktiver machen dürfte. Gleichzeitig treten die Zentralbanken weltweit weiterhin als Netto-Käufer von Gold auf, indem sie sich vom US-Dollar diversifizieren und ihre Reserven gegen geopolitische Schocks absichern.

Die aktuelle Konstellation erinnert an frühere Goldbullenmärkte, etwa an die Phase zwischen 2008 und 2012, als die aggressive geldpolitische Lockerung der Fed in Kombination mit wirtschaftlicher Unsicherheit die Goldpreise auf damalige Rekordhöhen trieb. Der Unterschied heute: Die Nachfrage der Zentralbanken ist wesentlich stärker und bildet nun eine tragende Säule des Marktes, anstatt nur gelegentlich in Erscheinung zu treten.

Vor diesem Hintergrund richten Investoren erneut ihren Blick auf Goldprojekte in Chile, wo die Kombination aus bestehender Bergbauinfrastruktur und unerschlossenen Ressourcen eine überzeugende Perspektive eröffnet.

Rio2 Limited (ISIN: CA7672171021) treibt sein Fenix-Goldprojekt in der Atacama-Region voran. Mit einem Baufortschritt von bereits über 40 Prozent erwartet das Unternehmen, im Januar 2026 das erste Gold zu gießen. Über die geplante 17-jährige Minenlaufzeit wird eine durchschnittliche Jahresproduktion von 82.000 Unzen Gold prognostiziert.

Weit fortgeschritten ist Pan American Silver (ISIN: CA6979001089), dessen El-Peñón-Mine seit 1999 in Chile betrieben wird. Die Untertagemine zählt nach wie vor zu den verlässlichen Produzenten des Landes und verarbeitet im Jahr 2024 rund 3.600 Tonnen Erz pro Tag.

Ebenfalls in Chile entwickelt Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) sein Flaggschiffprojekt El Zorro, basierend auf der Ternera-Lagerstätte in der Atacama-Region. Die aktuelle Ressource beläuft sich auf 1,82 Millionen Unzen, doch Explorationsziele deuten darauf hin, dass allein Ternera letztlich bis zu 3 Millionen Unzen beherbergen könnte. Mit zusätzlichen 570 Quadratkilometern an Konzessionsgebieten, die bislang nicht vollständig erkundet sind, positioniert sich Tesoro eher als potenzieller Distriktentwickler denn als reiner Einzelprojektbetreiber.

Die jüngste Konzeptstudie von Tesoro bestätigte, dass die erweiterte Ressource eine größere Tagebau-Mine tragen könnte, ohne die Flexibilität der Minenplanung einzuschränken. Das Unternehmen ist nun in die Phase der Vor-Machbarkeitsstudie eingetreten, deren Abschluss für das zweite Quartal 2026 vorgesehen ist. Hält der Zeitplan, könnte der Bau 2028 beginnen und die erste Goldproduktion Mitte 2029 erfolgen.

Die wirtschaftlichen Projektionen erscheinen vielversprechend. Die aktualisierte Konzeptstudie von Tesoro Gold sieht einen konventionellen Tagebaubetrieb mit Aufbereitung vor, der über 15 Jahre rund 1,2 Millionen Unzen Gold fördern dürfte. Das Produktionsmodell geht in den ersten neun Jahren von einem jährlichen Ausstoß von etwa 111.000 Unzen aus. Auf Basis eines Goldpreises von 2.750 USD je Unze beläuft sich der Nettobarwert nach Steuern (NPV) auf 663 Millionen USD; in einem Szenario mit einem Spotpreis von 3.300 USD je Unze steigt dieser auf 966 Millionen USD.

Fazit: Pan American bietet unmittelbare Erträge aus Gold mit begrenztem Wachstumspotenzial in Chile, Rio2 steht kurz vor Produktionsbeginn und könnte bis 2026 von Rekordpreisen profitieren, während Tesoro Gold eine spekulativere Anlage darstellt - noch in einer frühen Entwicklungsphase, jedoch mit deutlich größerem Wachstumspotenzial.

---------

Lassen Sie sich in den Verteiler für Tesoro Gold oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eumit dem Hinweis: "Verteiler Tesoro Gold" oder "Nebenwerte".

Tesoro Gold

Land: Australien

ISIN: AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis Tesoro Gold

Interessenkonflikte: Mit Tesoro Gold existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Tesoro Gold. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Tesoro Gold können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Tesoro Gold einsehen: https://tesorogold.com.au/.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Tesoro Gold vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Aktien Global News Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 60327 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 (0) 69 1532 5857 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu ISIN(s): - (Sonstige) Börse(n): -

[ source: https://www.pressetext.com/news/1760158800643 ]

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 11, 2025 01:00 ET (05:00 GMT)