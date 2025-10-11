Der Apollo-Deal gibt dem Konzern neuen finanziellen Spielraum. Kommt eine Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms? Die Aktie zieht an. Es war ein Weckruf an den Aktienmarkt: Der 3,2-Milliarden-Deal des RWE-Managements rund um Konzernchef Markus Krebber mit dem US-Finanzinvestor Apollo half der Aktie im September auf die Sprünge. In der vergangenen Woche markierte das Papier gar ein neues Jahreshoch.Mit dem Ausbruch über 37,80 Euro eröffnete sich aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
