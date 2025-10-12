Redcare Pharmacy ISIN: NL0012044747 konnte im Wochenverlauf 11,39 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war "Europas führende Online-Apotheke" aus Sevenum, Niederlande der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 87,05 Euro, das Wochenhoch hat man im Tagesverlauf mit 90,05 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Jetzt wird es spannend ob sich der Anstieg über die 90-Euro-Marke und die 100-Tage-Linie gelingt, dann wäre ...

