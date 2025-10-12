Am 30. Juni hatten die Bären zuletzt versucht den Kurs unter die steil aufsteigende 100-Tage-Linie zu drücken, was aber nicht gelang. Die ITM Power-Aktie ISIN: GB00B0130H42 zeigte Stärke und drehte bei 0,813 Euro wieder kräftig nach oben. Das Hoch der Aufwärtsbewegung nach der siebenwöchigen Seitwärtsbewegung hat man im Wochenverlauf am Handelsplatz Tradegate mit einem Kurs von 1,066 Euro gesehen und danach hat die Aktie eine kleine Verschnaufpause ...

