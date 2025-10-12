Unsere Express-Service-Highflyer Alibaba und Baidu wurden am Freitag ausgestoppt, Etsy ISIN: US29786A1060 ist mit einem blauen Auge davon gekommen. Bis Freitag 17:00 Uhr war abgesehen von Gewinnmitnahmen bei allen Werten so ziemlich alles im grünen Bereich, dann verkündete US-Präsident Donald Trump den Zollhammer. Rückblick: Wir hatten bei Etsy am 03. September den Einstieg mit 45,60 Euro vorgeschlagen, nach dem steilen Anstieg bis auf 64,26 Euro ...

