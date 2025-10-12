Mit Knockout-Hebel-Zertifikaten profitieren Sie überproportional sowohl von Gewinnen als auch von Verlusten. Der Hauptnachteil: Ein starker Hebel erhöht das Verlustrisiko - beim Erreichen des Knockout-Kurses droht Totalverlust. Kaufen Sie Zertifikate mit genügend Abstand zum Knockout, können Sie diese jederzeit verkaufen und Verluste begrenzen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit hängt maßgeblich vom Einstiegszeitpunkt ab. Ein Pluspunkt ist der geringe ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.