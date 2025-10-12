Mit Knockout-Hebel-Zertifikaten profitieren Sie überproportional sowohl von Gewinnen als auch von Verlusten. Der Hauptnachteil: Ein starker Hebel erhöht das Verlustrisiko - beim Erreichen des Knockout-Kurses droht Totalverlust. Kaufen Sie Zertifikate mit genügend Abstand zum Knockout, können Sie diese jederzeit verkaufen und Verluste begrenzen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit hängt maßgeblich vom Einstiegszeitpunkt ab. Ein Pluspunkt ist der geringe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS