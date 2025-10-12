Hamburg - Die Hamburger haben bei einem Volksentscheid am Sonntag wohl für ein um fünf Jahre nach vorne verlegtes Ziel einer klimaneutralen Stadt bereits im Jahr 2040 gestimmt. Nach Auszählung von über 90 Prozent der Stimmen liegen die Befürworter klar vorne, auch die Mindestteilnehmerzahl ist erreicht.
Ein weiterer Volksentscheid zum Grundeinkommen ist dagegen gescheitert. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.
