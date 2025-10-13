Nachdem die Weltbörsen in den vergangenen Wochen nur den Weg nach oben kannten, sorgte US-Präsident Donald Trump mit einem Post auf seiner Social Media Plattform "truth social" einmal für Irritationen. Der eskalierende Handelsstreit mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, China, brachte die ohnehin überbewerteten Märkte ins Wanken. So verlor der DAX zum Wochenschluss knapp 1,80 %, während die Technologiebörse Nasdaq mit knapp 4,30 % deutlich mehr Federn lassen musste. In den kommenden Wochen dürfte Stock Picking im Vordergrund stehen. Das auf innovative Technologien zur Verabreichung von Arzneimitteln der nächsten Generation spezialisierte Biowissenschaftsunternehmen BioNxt Solutions konnte mit fundamentalen Meilensteinen glänzen und sich gegen den negativen Trend stemmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...