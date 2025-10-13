EQS-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Deutsche Rohstoff AG: Salt Creek beteiligt sich an weiteren Bohrungen im Powder River Basin



13.10.2025

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Salt Creek beteiligt sich an weiteren Bohrungen im Powder River Basin

Investition in Höhe von 40 Mio. USD im Jahr 2026

Produktionsbeginn für Sommer 2026 erwartet

Salt Creek Oil & Gas, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Deutsche Rohstoff AG, wird sich an einem weiteren Bohrprogramm mit einem etablierten Betriebsführer im Powder River Basin in Wyoming beteiligen. Insgesamt wird Salt Creek an 9 Niobrara-Bohrungen partizipieren und rund 40 Mio. USD investieren. Die Bohrungen sollen im Sommer 2026 die Produktion aufnehmen.



Insgesamt belaufen sich die "non-operated" Investitionen von Salt Creek im Powder River Basin nun auf rund 220 Mio. USD. Im Jahr 2022 kündigte Salt Creek eine Beteiligung an einem Bohrprogramm im Powder River Basin mit einem anfänglichen Investitionsvolumen von 65 Mio. USD an. In der zweiten Jahreshälfte 2022 folgte ein weiteres Joint Venture, so dass bisher insgesamt 31 Bohrungen realisiert wurden.



Das Bohrprogramm unterstreicht die Prognose der Deutsche Rohstoff für 2026, die von einem ähnlichen Umsatz- und EBITDA-Niveau wie im Geschäftsjahr 2025 ausgeht.





Mannheim, 13. Oktober 2025





Zur Definition des Begriffs EBITDA verweisen wir auf die Homepage der Deutsche Rohstoff AG unter http://rohstoff.de/apm/ .





13.10.2025

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



