Der Wert der Beteiligung der Deutschen Rohstoff an Almonty Industries (9,5% plus Wandelanleihen) ist nach dem Kursanstieg der Almonty-Aktie um mehr als 600% im laufenden Jahr auf über 150 Mio. EUR angestiegen. Ausschlaggebend dafür waren der bevorstehende Beginn der Wolframproduktion in der Sangdong-Mine in Südkorea und das wachsende Interesse an nicht-chinesischen Lieferquellen angesichts der geopolitischen Spannungen. Diese Beteiligung macht nun etwa 70% der Marktkapitalisierung der Deutsche Rohstoff und 40% ihres EV aus. Vor den Q3-Ergebnissen am 19. November gehen wir davon aus, dass das Backend-geladene Bohrprogramm des ersten Halbjahres zu einer sequenziellen Verbesserung der Produktion im dritten Quartal und zu entsprechenden Steigerungen bei Umsatz, EBITDA und EPS führen wird. Dies könnte die Voraussetzungen für eine Anhebung der Prognosen für das Geschäftsjahr 25 in Richtung des oberen Endes der Guidance-Spanne schaffen. In Anbetracht der Wertsteigerung von Almonty erhöhen wir unser Kursziel auf EUR 62,00 (von EUR 53,00) und bekräftigen unser KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-rohstoff-ag





© 2025 mwb research