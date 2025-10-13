Diese Biotech-Perle trotzt Trump & Tech-Crash - und greift mit neuer MS-Technologie nach dem Milliardenmarkt!

Anzeige / Werbung

Nachdem die Weltbörsen in den vergangenen Wochen nur den Weg nach oben kannten, sorgte US-Präsident Donald Trump mit einem Post auf seiner Social Media Plattform "truth social" einmal für Irritationen.

Der eskalierende Handelsstreit mit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, China, brachte die ohnehin überbewerteten Märkte ins Wanken. So verlor der DAX zum Wochenschluss knapp 1,80%, während die Technologiebörse Nasdaq mit knapp 4,30% deutlich mehr Federn lassen musste. In den kommenden Wochen dürfte Stock Picking im Vordergrund stehen. Das auf innovative Technologien zur Verabreichung von Arzneimitteln der nächsten Generation spezialisierte Biowissenschaftsunternehmen BioNxt Solutions konnte mit fundamentalen Meilensteinen glänzen und sich gegen den negativen Trend stemmen.



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!





Bahn zum Allzeithoch frei

Selbst der emotionale Post des umtriebigen US-Präsidenten konnte die positive Entwicklung der BioNxt-Aktie nicht stoppen. Mit einem Freitagsschlusskurs auf 0,91 CAD, ein Plus von 4,60%, steuert der Kurs in Richtung des bisherigen Allzeithochs bei 1,10 CAD. Nach einer Korrektur Mitte September konnte der Kurs seine markante Unterstützungszone bei 0,60 CAD halten und unter erhöhtem Volumen eine Gegenbewegung starten. Dass sich diese erst am Anfang befinden dürfte, zeigt das Indikatorenbild. So konnte der Trendfolger MACD nahe der Nulllinie in der vergangenen Woche ein Kaufsignal generieren, der Relative Stärke Index RSI befindet sich auf moderaten 55,74 Punkten und ist noch weit vom überkauften Bereich entfernt.

Aufgrund der fundamentalen Errungenschaften in den vergangenen Wochen sollte dies freilich ein erstes Zwischenziel darstellen, denn das Potenzial des mit 103,20 Mio. CAD bewerteten Unternehmens ist gigantisch.

text: Quelle: LSEG vom 10.10.2025

Angriff mit MS-Medikament - Schnellverfahren für US-Patent läuft

Neben dem vollzogenen Uplisting an das US-OTCQB-Segment und einer gezielten Investor-Relations-Offensive rückten die BioNxt-Papiere mit einer Meilensteinmeldung in den Fokus der Anleger. So vermeldete der deutsch-kanadische Innovator für seine neuartige sublinguale Verabreichung von Cladribin zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS) die Einreichung einer "Fast-Track"-Patentanmeldung im sogenannten Track-One-Programm beim US-Patentamt. Die Besonderheit liegt darin, dass das Verfahren eine beschleunigte Prüfung mit einer Entscheidung schon innerhalb der nächsten 9 bis 12 Monate verspricht.

Die patentierte Technologie basiert auf einem oralen Schmelzfilm, der unter der Zunge aufgelöst wird. Cladribin ist ein bewährter Wirkstoff zur Behandlung von MS. In dieser innovativen Darreichungsform soll er jedoch schneller wirken, eine bessere Aufnahme im Körper ermöglichen und vor allem die Therapietreue verbessern. Das ist besonders relevant für Patientengruppen mit Schluckbeschwerden oder solche, die invasive Behandlungen meiden möchten.

Die Anmeldung deckt auch andere Autoimmunerkrankungen ab, darunter Myasthenia gravis und Lupusnephritis, und eröffnet somit ein breites Einsatzspektrum der Plattformtechnologie. Parallel zur US-Patentanmeldung hat BioNxt den Patentprozess in weiteren Schlüsselregionen wie der EU, Kanada, Japan und Australien angestoßen. Die Rückmeldungen aus Europa und Eurasien sind bereits positiv: Neuheit und Anwendbarkeit der Technologie wurden anerkannt.

Der strategische Zeitpunkt der Anmeldung ist kein Zufall. Die finalen Bioäquivalenzstudien und mögliche Partnerschaften mit Pharmakonzernen stehen bevor. Ein rechtzeitig gesicherter Patentschutz erhöht den Unternehmenswert und stärkt die Verhandlungsposition.

Mit MS-Markt im Rücken und Ambitionen als Übernahmekandidat

Der Markt für Multiple Sklerose (MS) zählt zu wachstumsstärksten Segmenten in der Pharmaindustrie: Im Jahr 2024 betrug der weltweite Umsatz für MS-Medikamente rund 21,1 Mrd. USD, Prognosen gehen bis 2032 von fast einer Verdopplung auf ca. 39 Mrd. USD aus. Ein klarer Trend ist dabei zu erkennen, dass die Nachfrage nach wirksamen, verträglichen und komfortablen Therapien wächst, gerade in den USA entfällt fast die Hälfte des Umsatzes auf diesen Markt.

In diesem Umfeld hat sich BioNxt Solutions strategisch positioniert. Mit seiner Plattformtechnologie für sublinguale Dünnfilme und Pflaster, die Medikamente direkt über Schleimhaut oder Haut aufnimmt, adressiert das Unternehmen genau jene Schwachstellen traditioneller Darreichungsformen. Komfort, bessere Bioverfügbarkeit und geringere Nebenwirkungen sind die zentralen Argumente.

Die Idee, zum Beispiel Cladribin künftig sublingual als BNT23001 zu verabreichen, eröffnet eine konkrete Chance für einen Markteintritt in einem stark wachsenden MS-Segment, insbesondere in einer Phase, in der etablierte Biologika wie Ocrevus von Roche ihren Patentschutz verlieren. Sollte BioNxt mit seinem Ansatz Zulassungs- oder zumindest klinisch belastbare Daten liefern, stünde das Unternehmen im Fokus großer Pharmakonzerne, die dringend neue Produktoffensiven benötigen.

Die Ziele des Managements gehen jedoch noch darüber hinaus. BioNxt strebt an, seine Technologie auf weitere Wirkstoffe zu übertragen, insbesondere bei Adipositas, Neuroimmunerkrankungen oder Onkologie. Damit wächst das Potenzial von einem einzelnen Produkt zu einer global skalierbaren Plattform.

Die Bewertung reflektiert noch nicht den strategischen Wert der Technologie. Sollte das Unternehmen klinische Hürden überwinden, ist ein Exit durch Lizenzvergabe oder direkte Übernahme durch einen Pharma- oder Biotechkonzern keineswegs unrealistisch. Für risikobereite Investoren mit Blick auf Trends in der Gesundheitstechnologie bietet BioNxt heute eine der spannendsten Chancen im Biotech-Sektor.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.inv3st.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.inv3st.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.



Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

André Will-Laudien

Carsten Mainitz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Stefan Feulner

Fabian Lorenz

Armin Schulz

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.inv3st.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA0909741062