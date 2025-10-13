Nach dem Drohnen-Schock über Europa: Dieses Unternehmen könnte jetzt zum heimlichen Gewinner des neuen Luftabwehr-Booms werden!

Anzeige / Werbung

Als im September gleich über mehreren europäischen Flughäfen Drohnen auftauchten und den Flugbetrieb lahmlegten, war das ein Schock.

Die Vorfälle haben gezeigt: Deutschland und viele andere westliche Länder sind gegen Drohnen weitgehend machtlos, Abwehrmechanismen gibt es nicht. Stattdessen streiten sich hierzulande Vertreter von Bundeswehr und Polizei um Zuständigkeiten - in Deutschland ist sogar geregelt, wer wo feindliche Gefahren abwehren darf. Derweil geht der Krieg in der Ukraine weiter - und mit ihm entwickelt sich der Drohnen-Krieg. Längst ist klar: Drohnen sind zur Abschreckung unerlässlich und sind Teil jeder modernen Armee. Wir erklären, warum Volatus Aerospace gut positioniert ist, um vom Drohnen-Hype zu profitieren.

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!





Volatus: Langjähriger Drohnen-Spezialist mit strategischen Vorteilen

Während der vergangenen Monate entwickelte sich insbesondere die Aktie von Droneshield rasant - ein Anbieter für Drohnenabwehr passt schließlich gut in die Zeit. Doch die Bewertung der Aktie ist inzwischen bereits weit vorausgeeilt. Auch ist nicht sicher, dass Droneshield wirklich direkt von Projekten wie dem europäischen Drohnenwall profitieren wird. Hinzu kommt, dass inzwischen zunehmend auch Offensiv- oder Aufklärungs-Drohnen gefragt sind: Nach den Luftraumverletzungen durch mutmaßlich russische Drohnen wollen viele Entscheider in Europa mit eigenen Fähigkeiten abschrecken. Ein Unternehmen, das Potenzial hat, davon zu profitieren, ist Volatus Aerospace. Die Kanadier haben langjährige Erfahrungen mit Drohnen und sind unter anderem in der Überwachung von Infrastruktur wie Brücken oder Pipelines, aber auch im automatisierten Grenzschutz tätig. Im Rahmen dieser langjährigen Aktivitäten hat das Unternehmen Kompetenzen erworben, die man jetzt auch im militärischen Bereich nutzen kann.

Beispiele sind umfassende Genehmigungen, wie etwa für Beyond-Visual-Line-of-Sight-Operationen, einschließlich Nachtflügen oder Operationen in kontrollierten Lufträumen. Viele aktuelle Drohnen-Emporkömmlinge haben diese Genehmigungen noch nicht. Volatus ist als kanadisches Unternehmen dagegen regulatorisch bestens positioniert - Kanada gilt als Vorreiter bei Drohnen. Das Flächenland hat bereits früh die Chancen dieser Technologie erkannt und so Unternehmen wie Volatus perfekte Rahmenbedingungen geboten. Rahmenbedingungen, die sich jetzt in Zeiten des Drohnen-Booms auszahlen können.

Rüstungskonzerne wie Rheinmetall kaufen bei Drohnen gezielt zu

Auch bietet Volatus Aerospace seinen Kunden nicht nur Hardware, sondern auch Ausbildung und Service an. Diese komplette Wertschöpfungskette macht das Unternehmen zu einem gefragten Partner, etwa in der Ausbildung für Drohnenpiloten, die in der eigenen Volatus Academy stattfindet. Im vergangenen Sommer konnte Volatus gleich mehrere Aufträge aus NATO-Ländern an Land ziehen - mit dabei auch Ausbildungspakete. Aktuelle Medienberichte, wie etwa das Drohnen-Special im Handelsblatt in der Ausgabe vom vergangenen Freitag, betonen immer wieder die zahlreichen Innovationen auf dem Drohnenmarkt. Viele dieser Innovationen gehen heute direkt von den beiden Kriegsparteien Russland und Ukraine aus. Mit seinen vielen langjährigen Mitarbeitern im Bereich Forschung und Entwicklung ist Volatus prädestiniert dafür, diese Innovationen in handfeste Produkte zu überführen oder von Neuerungen zu lernen.

Wie wichtig Drohnen für ein umfassendes Defence-Portfolio inzwischen sind, zeigt die Entwicklung von Rheinmetall während der vergangenen Jahre. Nach der Übernahme des deutschen Drohnen-Spezialisten EMT im Jahr 2021 hat Rheinmetall mit den beiden US-Unternehmen Anduril und Auterion Kooperationen geschlossen. Dabei geht es in erster Linie um Software und hochentwickelte Drohnen. Auch im Bereich der kleinen Kamikaze-Drohnen hat Rheinmetall investiert. Experten glauben, dass insbesondere diese kleinen Drohnen großes Marktpotenzial haben. Diese sind günstig herzustellen und übernehmen immer mehr Aufgaben, wie etwa bei Aufklärung und der Vorbereitung von Angriffen.

Moderne Sensoren und Transportfähigkeiten sind Volatus' Kernkompetenzen

Volatus Aerospace ist vor allem dann stark, wenn Drohnen mit hochwertigen Sensoren ausgestattet sind: Neben qualitativ hochwertigen Luftaufnahmen gehört dazu unter anderem auch die lasergestützte LiDAR-Technologie. Ein weiteres Standbein sind Frachtdrohnen, wie die Aero2, die bis zu 40 kg Nutzlast über Strecken von bis zu 400 km transportieren kann. Die Aero2 ist das Produkt einer Kooperation zwischen Volatus und Dufour Aerospace. Weitere Kooperationen bestehen mit MatrixSpace im Bereich der Radartechnologie, Kongsberg Geospatial (Luftraummanagement) sowie Ondas Holdings (autonome Grenzsicherung). Dank dieser Kooperationen hat Volatus Zugang zu ergänzenden Technologien, ohne sich bei Forschung und Entwicklung verzetteln zu müssen.

Für Investoren bietet die Aktie von Volatus Aerospace eine spannende Alternative zu bekannten Rüstungsaktien, wie Droneshield oder auch Rheinmetall. Da Volatus aus dem zivilen Drohnengeschäft kommt, steht das Geschäft auf zwei Säulen und sollte damit robust sein. Trotz hoher Investitionen hat Volatus Aerospace seinen EBITDA-Verlust zuletzt um 85% reduziert und den Umsatz im zweiten Quartal um knapp 50% gesteigert. Da man zugleich NATO-Länder von sich überzeugen und zunehmend auch im militärischen Bereich Fahrt aufnimmt, gilt die Perspektive von Volatus als vielversprechend. Am vergangenen Freitag gab die Aktie im Zuge der allgemeinen Marktschwäche ab, der mittelfristige Aufwärtstrend ist jedoch noch intakt.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") derzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen hält bzw. halten und auf deren Kursentwicklungen spekulieren. Sie beabsichtigen insofern Aktien oder andere Finanzinstrumente der Unternehmen zu veräußern bzw. zu erwerben (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Es besteht insofern ein konkreter Interessenkonflikt bei der Berichterstattung zu den Unternehmen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht auch aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.inv3st.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.





Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.inv3st.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.



Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

André Will-Laudien

Carsten Mainitz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Stefan Feulner

Fabian Lorenz

Armin Schulz

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.inv3st.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: DE0007030009,AU000000DRO2,CA92865M1023