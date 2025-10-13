Nach dem überraschenden Zollschock am Freitag und den kräftigen Kursrückgängen an den Märkten weltweit dürfte der DAX am heutigen Montag einen Erholungsversuch unternehmen. Der Broker IG schätzte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf 24.340 Punkte ein - ein Plus von 0,4 Prozent.Am Donnerstag hatte der DAX mit 24.771 Punkten noch ein neues Rekordhoch markiert und sich auch am Freitag zunächst in der Nähe dieses Niveaus gehalten. Für den anschließenden Kursrutsch sorgte jedoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
