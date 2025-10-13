Zürich - Der US-Dollar hat sich nach dem Kursrückgang am späten Freitagnachmittag über das Wochenende zum Euro nicht mehr viel weiter abgeschwächt. Grund für den Kursrückgang am Freitag war der neu entfachte Handelsstreit der USA mit China. Aktuell wird der Euro zu 1,1617 Dollar gehandelt, nachdem es am Freitagabend 1,1606 und am späten Nachmittag noch 1,1567 Dollar gewesen waren. Zum Franken hat sich der Dollar seit dem Freitagabend ebenfalls wenig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
