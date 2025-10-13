Mit der Wärmewende stehen sehr hohe Investitionen an. Damit stellt sich die Frage, ob Kommunen und Stadtwerke dies allein bewältigen können. Denn unabhängig vom Finanzbedarf ist auch das Know-how ein Faktor. Klar ist: Der Aufbau von effizienten Wärmenetzen und klimafreundlichen Energieanlagen erfordert hohe Investitionen", sagt Carlo Kallen, Pressesprecher der Enercity AG. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover ist mehr als ein Stadtwerk. Laut eigener Aussage versorgt es mehr als 350 Kommunen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver