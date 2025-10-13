NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach einer Einigung mit der US-Regierung auf niedrigere Medikamentenpreise und Zollerleichterungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Der Schritt sei positiv für den britischen Pharmakonzern, da Unsicherheit weiche, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Vereinbarung zeige zudem, dass die Folgen der US-Politik hinsichtlich Medikamentenpreise handhabbar seien für europäische Pharmaunternehmen./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 20:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 20:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
© 2025 dpa-AFX-Analyser