Tel Aviv - Kurz nach dem Beginn der Freilassung der verbleibenden lebenden israelischen Geiseln im Gazastreifen durch die Hamas ist US-Präsident Donald Trump in Israel gelandet. Er wurde am Montagvormittag unter anderem von Israels Premierminister Benjamin Netanjahu in Tel Aviv empfangen.



Trump wird sich nur einige Stunden in Israel aufhalten. Zunächst ist ein Gespräch mit Netanjahu geplant, danach wird Trump eine Rede vor dem israelischen Parlament halten sowie Angehörige von Geiseln treffen. Danach geht es für ihn weiter nach Scharm el-Scheich in Ägypten, wo eine "Nahost-Friedenszeremonie" stattfinden soll. Den Krieg im Nahen Osten erklärte Trump derweil für "beendet".



In Israel wird unterdessen weiter auf die Freilassung der verbleibenden Geiseln gewartet. Am Morgen waren bereits sieben Geiseln von der Hamas an das Rote Kreuz übergeben worden. Sie sollen in einem vergleichsweise guten Zustand sein. Unter ihnen sind auch drei deutsche Staatsbürger.





