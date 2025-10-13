EQS-News: net digital AG / Schlagwort(e): Kooperation

net digital AG schließt strategische Partnerschaft mit VisualOn für effizientes Video-Streaming



13.10.2025 / 09:25 CET/CEST

(Düsseldorf, 13. Oktober 2025) - Die net digital AG (ISIN: DE000A2BPK34, Ticker: VRL) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft net mobile minick GmbH (minick) für ihre Marke Anyscreen eine strategische Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Technologieanbieter VisualOn geschlossen hat. Ziel ist die Integration der innovativen "Optimizer"-Technologie von VisualOn in die Live- und Video-on-Demand-Plattformen von Anyscreen. minick bietet mit Anyscreen eine hochflexible und auf Kundenwünsche maßgeschneiderte Live- und On-Demand-Videoplattform für Netzbetreiber, Medienunternehmen und Content Owner an. Anyscreen ermöglicht als White Label-Lösung Videoinhalte über IPTV Live auf verschiedenen Geräten zu streamen, egal ob Fernseher, Computer, Tablets oder Smartphones. Durch diese Kooperation mit VisualOn profitieren Medien- und Entertainment-Unternehmen von einer weiter verbesserten Videoqualität bei gleichzeitig signifikant reduzierten Bitraten. Dies ermöglicht Kosteneinsparungen bei Bandbreite und Speicherbedarf und steigert die Attraktivität der Anyscreen-Plattform für Bestands- und Neukunden. Die Partnerschaft stärkt so die Position von Anyscreen im internationalen Markt für Videostreaming, da die sofort einsatzbereiten Lösungen ("turnkey solutions") künftig um modernste Video-Optimierung erweitert werden. Damit adressiert Anyscreen den steigenden Bedarf an effizienten, skalierbaren und qualitativ hochwertigen Streaming-Angeboten. Theodor Niehues, CEO der Net-Digital AG: "Mit der Integration des VisualOn Optimizer können wir eine noch bessere Nutzererfahrung bieten, zugleich können unsere Kunden ihre operativen Kosten nachhaltig senken. Dies steigert die Wettbewerbsfähigkeit von Anyscreen und erweitert unser Marktpotenzial." Über Anyscreen Anyscreen ist eine Marke der Tochtergesellschaft net mobile minick GmbH der net digital AG und bietet eine vollständig anpassbare Live- und On-Demand-Videoplattform. Mit ihrer modularen Architektur deckt Anyscreen die gesamte technische Wertschöpfungskette ab - von der Backend-Infrastruktur über zuverlässige Wartung und Weiterentwicklung bis hin zu flexiblen Frontend-Lösungen für alle relevanten Endgeräte. Das White-Label-Angebot ermöglicht es Netzbetreibern, Medienhäusern und Content-Inhabern, eigene Streaming-Dienste unter ihrer Marke schnell und kosteneffizient aufzusetzen und zu betreiben. Über VisualOn VisualOn mit Hauptsitz in Cupertino (Kalifornien, USA) ist ein führender Anbieter von Technologien zur Video-Optimierung und -Wiedergabe. Das Unternehmen entwickelt Softwarelösungen, die Videoqualität bei reduzierter Datenrate ermöglichen und damit sowohl Endverbrauchern als auch Inhalteanbietern erhebliche Vorteile bringen. Zu den Kunden von VisualOn zählen internationale Streaming-Plattformen, Medienhäuser und Telekommunikationsunternehmen. Über net digital AG Die net digital AG ist Partner vieler mittelständischer und großer Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation, Medien und Entertainment und entwickelt über die eigene Technologieplattform globale und individuell angepasste digitale Zahlungslösungen mit Fokus auf digitale Content-Distribution. Die Lösungen für den Vertrieb von Inhalten konzentrieren sich auf die Bereiche Unterhaltung, Musik und Videos. Zu den rund 250 internationalen Kunden der net digital AG zählen beispielsweise große Telekommunikations- und Medienkonzerne sowie diverse öffentliche Verkehrsbetriebe. Über die Technologieplattform erreicht die net digital AG mehr als 100 Millionen Verbraucher. Die Aktien der net digital AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "VRL" (ISIN: DE000A2BPK34, WKN: A2BPK3) gehandelt. Kontakt net digital AG +49 (0) 211 97 53 55-0

ir@net-digital.com Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse für die net digital AG edicto GmbH

Ralf Droz / Axel Mühlhaus

+49 (0) 69 90 55 05-54

netdigital@edicto.de



