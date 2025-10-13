Jerusalem/Gaza - Nach ihrer Freilassung durch die Hamas sind die ersten sieben israelischen Geiseln aus dem Gazastreifen in den Händen der israelischen Armee. Sie wurden von Vertretern des Roten Kreuzes übergeben, teilten die Streitkräfte am Montagvormittag mit.



Sie wurden demnach bereits einer ersten medizinischen Untersuchung unterzogen und sollen im Anschluss am ersten Empfangsort im Süden Israels mit ihren Familien wiedervereinigt werden. Sie sollen in einem vergleichsweise guten Zustand sein. Unterdessen teilte das Rote Kreuz mit, auf dem Weg zu einer weiteren Geiselübergabe im Gazastreifen zu sein - diesmal im Süden des Küstengebiets.



Wie viele Personen diesmal freigelassen werden, war zunächst unklar. Im Laufe des Vormittags sollen alle verbleibenden 20 lebenden Geiseln freikommen. Israel soll im Gegenzug fast 2.000 palästinensische Gefangene freilassen.





