Auf einem Baggersee in Gilching nimmt Sinn Power mit dem 1,87-Megawatt-Projekt die nach eigenen Angaben weltweit erste Anlage dieser Art in Betrieb. Das Unternehmen preist die ökologischen Vorteile der besonderen Bauweise und, auf den ersten Blick überraschend, die hohe Sturmfestigkeit. Vertikal angeordnete Solarmodule müssen sehr solide befestigt werden, weil sie hohen Windlasten ausgesetzt sind. Das von Sinn Power aus Gauting (Bayern) entwickelte "SKipp-Float"-System hingegen bietet gerade hinsichtlich der Sturmfestigkeit besondere Vorteile, wie das Unternehmen versichert. Die Aufständerung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
