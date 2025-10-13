

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.10.2025 / 10:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Lars Nachname(n): von Lackum

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

LEG Immobilien SE

b) LEI

391200SO40AKONBO0Z96

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000LEG1110

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 67,40 EUR 95.505,80 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 67,40 EUR 95.505,80 EUR

e) Datum des Geschäfts

09.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: XGAT





